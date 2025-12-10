باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خشونت علیه حامیان فلسطین در اروپا + فیلم

تصاویری از خشونت پلیس کشور‌های اروپایی علیه معترضان حامی فلسطین منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از خشونت پلیس آلمان علیه معترضان حامی فلسطین در برلین و همینطور تصاویری از بازداشت خشونت‌آمیز یک نوازنده در تجمع حمایت از فلسطین در لندن منتشر شده است.

