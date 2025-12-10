خشونت علیه حامیان فلسطین در اروپا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0645\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0644\u06cc\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u06cc\u0646\u0637\u0648\u0631 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u06cc\u06a9 \u0646\u0648\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0644\u0646\u062f\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n