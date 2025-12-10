براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر کارون ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز یعنی ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۴۱، بهبهان ۱۲۸، خرمشهر ۱۱۳، دشت ازادگان ۱۱۶، ملاثانی ۱۳۹ و هویزه ۱۰۵‌ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ، باغملک، دزفول ، رامهرمز،شادگان ، شوشتر، لالی، ماهشهر ،مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول ارزیابی شده و سه شهر ایذه، دهدز و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده ‌اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور