جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح‌های مقطعی، یک‌طرفه‌سازی و ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه به‌منظور کاهش بار ترافیکی و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تا ساعت ۸:۰۰ صبح شنبه ۲۲ آذر در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد ممنوع خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محور کرج–چالوس اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. همچنین در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۹، ۲۰و ۲۲ آذر) در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۲۱ آذر گفت: از ساعت ۱۲ محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اعمال می‌شود. از ساعت ۱۳ محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به‌سمت چالوس مسدود کامل خواهد شد. از ساعت ۱۵ محور مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن محور از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

وی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یک‌طرفه وجود دارد. تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است؛ اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس از سمت جنوب دارند، از زمان اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به بعد اجازه ورود نخواهند داشت.

سرهنگ محبی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمام تریلر‌ها در محور هراز همچنان ممنوع است. تردد کامیون و کامیونت به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۹، ۲۰و ۲۱ آذر) ممنوع خواهد بود. همچنین در صورت تراکم ترافیکی، به‌تشخیص پلیس راه، یک‌طرفه‌سازی مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان (و بالعکس) اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: اجرای این محدودیت‌ها با هدف ایجاد سفر ایمن، مدیریت بار ترافیکی و جلوگیری از وقوع حوادث جاده‌ای انجام می‌شود و انتظار می‌رود رانندگان ضمن توجه به هشدار‌ها و تابلو‌های راهنمایی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

