مسعود برادران نصیری، مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بهینه انرژی در فصل سرد سال گفت: طرح پایش دمای ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، توسط واحد‌های بهره‌برداری و حراست شرکت گاز و با همکاری بسیج ادارات آغاز شده است.

او با اشاره به کاهش دمای هوا و لزوم رعایت دمای آسایش در ادارات و مشترکین گاز خانگی افزود: پایش دقیق و مستمر دمای ادارات در دستور کار روزانه قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها موظفند دمای ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با تأکید بر الزام تمامی دستگاه‌ها به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد مصرف گاز طبیعی خود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: استفاده از گرماتاب‌ها و وسایل گرمایشی در فضای باز غیرمجاز است و در صورت مشاهده استفاده از گرماتاب‌ها در فضا‌های باز، گاز آن مشترک به مدت یک هفته قطع خواهد شد و نظارت‌ها به صورت روزانه ادامه خواهد داشت.

برادران نصیری همچنین گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر رعایت ضوابط مصرف، نسبت به بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی خود نیز اقدام کنند و سیستم‌های گرمایشی باید یک ساعت پیش از شروع فعالیت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شوند. همچنین تمامی سیستم‌های گرمایشی در روز‌های تعطیل باید به‌طور کامل خاموش باشند.

او با بیان اینکه «دمای۲۰ درجه، دمای آسایش» شعار محوری امسال در استان است، تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در مصرف ایمن و بهینه، ضامن زمستانی بدون قطعی گاز در گیلان خواهد بود.

