عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد، تصریح کرد: معتقدیم اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر هستند و می‌توانیم نیاز‌های متقابل را تامین کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با «آندری کوزنیتسوف» وزیر صنایع جمهوری بلاروس ورئیس طرف بلاروسی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف با توجه به روابط بسیار خوب سیاسی با بلاروس از راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران است، افزود: برگزاری موفقیت‌آمیز هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همه جانبه است. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه دیدگاه‌های نزدیک ایران و بلاروس در مجامع بین‌المللی و مشارکت در سازمان‌های مختلف منطقه‌ای ایجاب می‌کند که تعمیق و تقویت همکاری‌های فی مابین را در همه زمینه‌ها ادامه و گسترش دهیم، گفت: باید سطح مبادلات تجاری و اقتصادی با تقویت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس افزایش یابد. 

وی با بیان اینکه سفر اخیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به بلاروس افق جدیدی در توسعه روابط دو کشور ایجاد کرده است، به دیدار دوجانبه خود با نخست وزیر بلاروس در حاشیه اجلاس شانگهای اشاره و تصریح کرد: رفت و آمد‌های مقامات و اقدامای همچون برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری، نقش موثری در ارتقای سطح همکاری‌های دوکشور بویژه در بخش اقتصادی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخش خصوصی دوکشور می‌توانند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری ایفا نمایند و باید دو طرف فعالین اقتصادی بهش خصوصی را برای افزایش ارتباطات تجاری با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشویق کنند.

عارف توسعه روابط گردشگری را از دیگر زمینه‌های ارتقاء همکاری‌های دو کشور برشمرد و افزود: همکاری‌های دانشگاهی و علمی و فناوری به ویژه فناوری‌های نوظهور با توجه به دستاورد‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیت‌های بلاروس می‌تواند زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه را فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهور به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند به معرفی توانمندی‌های ایران و گسترش مراودات فعالیت اقتصادی کشور‌های اوراسیا کمک کند.

«آندری کوزنیتسوف» وزیر صنایع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه بلاروس برای توسعه روابط بارایران در زمینه‌های مختلف آمادگی کامل دارد، تاکید کرد: هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس و توافقات حاصله در این اجلاس می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی با اشاره به تولیدات صنعتی مشترک دو کشور گفت: بلاروس افزایش و ارتقاء همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران را هدف گذاری کرده است. 

وزیر صنایع جمهوری بلاروس از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر یاد کرد و افزود: در این سفر به نتایج مورد نظر برای تقویت ارتباطات فی مابین رسیدیم که در این راستا باید بخش خصوصی و غیر دولتی را بیش از پیش فعال کنیم و همچنین برگزاری بسیار خوب کمیسیون مشترک همکاری‌ها نشان داد که می‌توانیم حجم مبادلات کشور را گسترش دهیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ایران و بلاروس ، معاون اول رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
در آیین نکوداشت روز جهانی داوطلب؛
عذرخواهی عارف به خاطر مشکلات معیشتی/ دولت به مطالبات به حقِ مردم پاسخ درخور می‌دهد
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عارف: راهبرد دولت چهاردهم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
بلاروس جزو روسیه است
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۹ آذر
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
آخرین اخبار
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد
عارف: ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۹ آذر
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عراقچی در دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان، روابط دو ملت را تمدنی-تاریخی توصیف کرد
وزیرخارجه ایران بر تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان تاکید کرد
بهروز آذر: مسیر پیشرفت ایران بدون حضور هم‌زمان مردم امکان‌پذیر نیست
سردار شکارچی: امروز از ۲۳ خرداد قوی‌تریم
طحان نظیف: قانون اساسی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ماست
پزشکیان فردا عازم قزاقستان و سپس ترکمنستان می‌شود
کنفرانس منطقه‌ای وحدت اسلامی در مالزی برگزار می‌شود
عذرخواهی عارف به خاطر مشکلات معیشتی/ دولت به مطالبات به حقِ مردم پاسخ درخور می‌دهد
توضیح مومنی درباره پایین بودن حقوق مجموعه وزارت کشور
پزشکیان:روابط عمومی‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف راهبرد‌های مشخصی داشته باشند