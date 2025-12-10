رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه ۴ میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید.

سردار گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به ترفند‌های مختلف کلاهبرداران سایبری، گفت: متأسفانه علیرغم تلاش‌های انجام شده، هنوز هم حدود نیمی از پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری از طریق فیشینگ یا ارسال لینک‌های آلوده است که می‌طلبد شهروندان در مواجهه با پیام‌هایی که حاوی لینک هستند، دقت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نزدیک به مناسبت شب یلدا هستیم، افزود: با توجه به این موضوع شاهد وقوع یک نوع کلاهبرداری جدید به بهانه این مناسبت خاص در پایان آذر ماه هستیم.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: به این شکل که برای افراد پیامکی ارسال می‌شود که در آن ذکر شده" برای شب یلدا نفری ۴ میلیون واریز می‌کنند، روی لینک بزن تا جا نمونی" و از این طریق افراد را ترغیب کرده تا روی لینک کلیک کنند.

معظمی گودرزی گفت: وقتی روی لینک کلیک می‌شود، می‌بینیم که بدافزاری روی تلفن همراه نصب می‌شود که باعث می‌شود تمام اطلاعات تلفن همراه اعم از اطلاعات و رمز‌های حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد و اینچنین حساب افراد را خالی می‌کنند.

وی افزود: این پیامک‌ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را می‌شناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست، زیرا وقتی تلفن فرد هک می‌شود، برای مخاطبان دیگر نیز این پیام ارسال می‌شود. بر همین اساس فقط، چون فرد آشنایی به شما چنین پیامکی را ارسال کرده، روی لینک کلیک نکنید.

رییس پلیس فتای پایتخت تأکید کرد: به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فورا به پلیس فتا مراجعه کنید.

معظمی گودرزی هشدار داد که تمام سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و بانک‌ها با سرشماره‌ای که به نام آن نهاد یا بانک است برای شما پیامک ارسال می‌کنند و نباید به پیامک‌هایی که با شماره شخصی ارسال می‌شوند، اعتماد کرد.

