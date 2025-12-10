سرمربی چلسی به ادامه روند ناامید کننده تیمش با شکست برابر آتالانتا واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چلسی در دیدارهای اخیر خود نتایج ناامید کنندهای کسب کرده است و این بار در لیگ قهرمانان اروپا شکست خورد.
آبی پوشان لندنی در دیدار برابر آتالانتا با نتیجه دو بر یک شکست خوردند.
به نقل از فوتبال ایتالیا، مارسکا به شکست چلسی در این بازی واکنش نشان داد.
او در نشست خبری بعد از بازی گفت: در نیمه اول کنترل بازی را در دست داشتیم، اما بعد از گلی که خوردیم، کمی کنترلمان را از دست دادیم. هر دو روز یک بازی داریم و شاید کمی خسته به نظر میرسیم.
مارسکا درباره هدف تیم گفت: ما فقط میخواهیم هرچه سریعتر برنده شویم. سعی کردیم تهاجمیتر باشیم، اما وقتی گل تساوی را خوردیم، شاید دینامیک بازی کمی تغییر کرد.
او درباره جوآو پدرو گفت: او کار خوبی انجام میدهد. گاهی به عنوان مهاجم اصلی بازی میکند و گاهی پشت مهاجم.
مارسکا در پایان درباره افت تیمش در دیدارهای اخیر گفت: من همیشه نگران هستم. دو امتیاز در چهار بازی آخر آن چیزی نیست که انتظارش را داریم و باید بهتر باشیم. این عملکردی نیست که ما میخواهیم. باید هر چه سریعتر این شرایط را تغییر دهیم وضعیت تیم بهتر شود.
منبع: ایسنا