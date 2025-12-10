باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در اولین روز برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی، از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران مقابل بنگلادش قرار گرفت.
ملیپوشان کشورمان با ارائه یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه ۲۱-۱ برابر بنگلادش به پیروزی برسند و اولین گام را محکم بردارند.
در ادامه مسابقات امروز تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران که در گروه A قرار دارد، با تیمهای عراق و ژاپن روبهرو خواهد شد.
محمد طاها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران را با مربیگری غلامرضا نامی تشکیل میدهند.