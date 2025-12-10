باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم

رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در جنوب این کشور به مرگ ۱۲ نفر منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ساختمانی چهارطبقه در شهر شانتو واقع در استان گوانگ‌دونگ آتش سوزی رخ داد که منجر به مرگ ۱۲ نفر شده است.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم
young journalists club

فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم

آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم
young journalists club

نکات مهم برای فرار بعد از اعلام آتش سوزی + فیلم

آتش‌سوزی مرگبار در جنوب چین + فیلم
young journalists club

شکارچیان غیرمجاز الیت را آتش زدند! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها در تهران همچنان ادامه دارد + فیلم
۹۹۳

بارش‌ها در تهران همچنان ادامه دارد + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
هشدار کارشناسان امنیتی به انتصاب رونی گافمن در رأس موساد + فیلم
۶۲۰

هشدار کارشناسان امنیتی به انتصاب رونی گافمن در رأس موساد + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش بحران اعتیاد دیجیتال در استرالیا + فیلم
۶۰۶

افزایش بحران اعتیاد دیجیتال در استرالیا + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
پیشرفت زنان در انقلاب، بی سابقه در تاریخ ایران + فیلم
۳۹۳

پیشرفت زنان در انقلاب، بی سابقه در تاریخ ایران + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
تحقیر و توهین وقیحانه مجری حقیر به مهاجران ایرانی، همسو با سیاست‌های ضد‌مهاجرتی ترامپ! + فیلم
۲۹۷

تحقیر و توهین وقیحانه مجری حقیر به مهاجران ایرانی، همسو با سیاست‌های ضد‌مهاجرتی ترامپ! + فیلم

۱۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.