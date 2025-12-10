\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0637\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0634\u0627\u0646\u062a\u0648 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0648\u0627\u0646\u06af\u200c\u062f\u0648\u0646\u06af \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u06af \u06f1\u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0