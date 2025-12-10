باشگاه خبرنگاران جوان - رشاد ممدُف در گفت‌وگویی در تحلیل سطح مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان که به میزبانی مشهد برگزار شد، اظهارکرد: بیشتر شرکت‌کنندگان جوان و نوجوان بودند و تجربه کمی داشتند، اما در مجموع ورزشکاران خوبی شرکت کرده بودند. سطح مسابقات مطلوب و قابل قبول بود.

وی تاکید کرد: امسال ملاک ما برای انتخاب نفرات جهت دعوت به اولین اردوی تیم ملی، کیفیت عملکرد است نه کمیت. در سال‌های گذشته طبق قوانین فدراسیون نفرات اول تا سوم به اردو راه پیدا می‌کردند، اما این دوره فقط عملکرد فنی برای ما اهمیت دارد.

او درباره اهداف پیش روی تیم ملی جودو نیز خاطرنشان کرد: در اردوی پیش رو قصد داریم توانایی‌های فیزیکی و بدنی ورزشکاران را بررسی کنیم و برای مسابقات مهمی که پیش‌رو داریم، آماده‌شان کنیم. این اردو بسیار مهم است، چون قرار است از نظر فیزیکی و تاکتیکی سطح جودوکاران را ارتقا دهیم و اشتباهات و ضعف‌های موجود را اصلاح کنیم.

سرمربی تیم ملی جودو با اشاره به حمایت مسئولان ورزش کشور از این رشته گفت: مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در فدراسیون حضور پیدا کرد و تمام برنامه‌هایی که ارائه داده بودم را بررسی کرد. خوشبختانه همه برنامه‌ها مورد تأییدش قرار گرفت و از وقتی که گذاشت، صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم طبق همین برنامه‌ها پیش برویم و در دو رویداد مهم جهانی و مسابقات آسیایی ناگویا عملکرد خوبی داشته باشیم.

ممدُف در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به دیدار اخیر خود با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اشاره کرد و گفت: چند روز پیش افتخار داشتم که با مسعود پزشکیان دیدار کنم. او را بسیار دوست دارم، چون هم‌زبان ما و فردی صادق و مهربان است. نه فقط من، بلکه مردم کشور جمهوری آذربایجان نیز او را صمیمانه دوست دارند و اخبار و فعالیت‌هایش را دنبال می‌کنند.

او همچنین درباره جلسه هفته گذشته با احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران گفت: به همراه رئیس فدراسیون، مربی و سرپرست تیم ملی، دیداری با وزیر ورزش داشتیم. در این جلسه نتایج مسابقات جوانان بحرین و رقابت‌های کشور‌های اسلامی را تشریح کردم و درباره تیم‌های پایه به‌ویژه نوجوانان توضیحات مفصلی ارائه دادم. دنیامالی از برنامه‌ها و اهداف آینده ما کاملاً حمایت کرد و قول مساعد داد.

سرمربی تیم ملی جودو سپس به ارزیابی عملکرد جودوکاران ایران در رویداد‌های اخیر پرداخت و گفت: ورزشکاران ما در مسابقات کشور‌های اسلامی عمدتاً جوان بودند و با حریفانی رقابت کردند که رنکینگ بالاتری داشتند. اما عملکردشان برای من رضایت‌بخش بود و مطمئن هستم در آینده نتایج بهتری کسب می‌کنند. ثابت شد که می‌توانند مقابل همین حریفان بایستند و حتی پیروز شوند. من یقین دارم که به مدال‌های بیشتری دست پیدا خواهیم کرد.

رشاد ممدُف با اشاره به موفقیت‌های جودو ایران در بازی‌های آسیایی جوانان که به میزبانی بحرین برگزار شد، گفت: در مسابقات بحرین پنج مدال به دست آوردیم؛ چهار مدال توسط پسران و یک مدال توسط دختران ما کسب شد. این نتایج نشان می‌دهد جودوی ایران در حال رشد است. جودوکاران جوان ما در این مسابقات با حریفان قدرتمندی روبه‌رو شدند. این رده سنی برای ما اهمیت زیادی دارد، چون پشتوانه تیم ملی بزرگسالان محسوب می‌شوند.

