استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، زهرا پولادی نماینده دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری با ثبت وزنه‌های ۶۵، ۶۹ و ۷۰ کیلوگرم با درخشش خود و پشت سر گذاشتن رقبایی از کشور‌های ازبکستان و عراق صاحب نشان ارزشمند طلایی رنگ این دسته وزنی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی شد.

مهدیه احسانی دیگر نماینده پاراوزنه برداری دختران ایران در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه‌های ۴۵،۵۶ و ۵۹ کیلوگرم با عبور از رقبای از کشور‌های ازبکستان و عربستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روی سکوی قهرمانی ایستاده و صاحب دومین مدال طلای کاروان پاراوزنه برداری در بخش دختران شود.

این دو مدال طلا نخستین مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی بود که با درخشش دختران شایسته و خوش آتیه پاراوزنه برداری در سبد مدالی ایران ثبت و ماندگار شد.