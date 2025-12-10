علیرغم انتشار اخبار متعدد از حضور تانک روس در کشتی ایران، اما شب گذشته با حضور آزادکاران تیم بانک شهر، خبری از عبدالرشید سعدالله‌یف نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران روز جمعه (۲۱ آذرماه) برگزار می‌شود تا پرونده این دوره از مسابقات لیگ داخلی کشتی بسته شود. این پیکار‌ها در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.

در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات تیم استقلال جویبار به مصاف خیبر خرم‌آباد می‌رود و بانک شهر نیز با تیم ستارگان پاس ساری مسابقه می‌دهد.

در یک هفته گذشته اخبار حاشیه‌ای پیرامون این مسابقات منتشر شد که به نظر می‌رسد بیشتر بر روی احتمالات و زایده ذهن خبرنگاران نزدیک به تیم‌های لیگ برتری بود.

مهمترین بمب خبری لیگ کشتی آزاد حضور عبدالرشید سعدالله‌یف ستاره مسلمان کشتی آزاد جهان در تیم بانک شهر بود. حضوری که می‌توانست بمب خبری جهان کشتی باشد. در صورت حضور سعدالله‌یف در کشتی ایران تقابل احتمالی وی با حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان می‌توانست به مبارزه قرن تبدیل شود.

اما با وجود شانتاژ‌های خبری، رشید از حضور در ایران امتناع کرد. شب گذشته زائوربک سیداکوف قهرمان جهان و المپیک و گادجی ماگومدوف نایب قهرمان جهان از روسیه و عبدالمجید کدیوف آزادکار داغستانی‌الاصل تاجیکستان وارد کشور شدند و قرار است در ترکیب تیم بانک شهر حضور داشته باشند.

تبلیغات بر روی حضور عبدالرشید سعدالله‌یف در لیگ برتر ایران در حالی بود که روز گذشته رسانه‌های روسی اعلام کردند قهرمان جهان و المپیک روز ۲۱ دسامبر (۳۰ آذرماه) در رقابت‌های محلی که بین تیم‌های منتخب اوستیا و داغستان برگزار خواهد شد شرکت می‌کند.

همچنین تیم استقلال جویبار نیز احمد ادریسف، ابراهیم کادیف و شامیل ممدوف روسی را در ترکیب خود دارد.

سالن برگزاری مسابقات از دیگر اخبار حاشیه‌ای این دوره از پیکار‌ها بود. در حالی که سازمان لیگ اعلام کرده بود به خاطر استقبال هواداران، مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، اما این تصمیم در کمتر از چند روز تغییر و سالن کشتی شهدای هفتم تیر میزبان مرحله نهایی لیگ برتری کشتی اعلام شد. سالنی که ظرفیت بسیار کمی دارد و در صورت استقبال هواداران مشکلات زیادی را برای دوستداران کشتی ایجاد خواهد کرد.

یکی از دیگر از اخبار و حواشی پیرامون لیگ برتر کشتی آزاد ایران، حضور میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه در سالن مسابقات است. بنا به اعلام فدراسیون، مامیاشویلی قرار است فردا پنج‌شنبه (۲۰ آذر) به تهران سفر کند تا ضمن دیدار با علیرضا دبیر، روز جمعه نیز در سالن هفتم تیر حضور داشته باشد. رسانه‌های روسی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لیگ برتر کشتی آزاد ، کشتی آزاد
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
