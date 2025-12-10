باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین گفت: مجموع ظرفیت پنل‌های خورشیدی نصب شده استان قزوین در سال گذشته ۷.۲ مگاوات بود که این رقم هم‌اکنون به دلیل برنامه‌های اجراشده به ۶۰ برابر افزایش یافته که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز باید کار‌های زیادی انجام دهیم.

وی افزود: براساس مطالعات صورت گرفته، در استان قزوین ظرفیت احداث ۱۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد که مجوز‌های اولیه آن در بخش دولتی صادر شده و برای گام نخست، سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

اینانلو اضافه کرد: این نیروگاه خورشیدی در سه شهرستان تاکستان، آبیک و بویین‌زهرا احداث خواهد شد و تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز این طرح نیز از اولویت‌های کنونی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قزوین با اشاره به پتانسیل بالای بخش صنعت استان بیان کرد: قزوین دارای ۳۲۰ مشترک صنعتی بزرگ است و انتظار می‌رود هر یک از این واحد‌ها حداقل یک مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کنند که در مجموع می‌تواند حدود ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید انرژی پاک استان اضافه کنند و امیدواریم در این زمینه اهتمام جدی‌تری صورت گیرد.

منبع: ایرنا