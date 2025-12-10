از بامداد امروز برف مهمان شهر دلفان شده است و خوشحالی مردم را به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - براساس اعلام اداره کل هواشناسی لرستان سامانه بارشی سرد و بارش‌های پراکنده تا بامداد پنجشنبه در اغلب نقاط استان تقویت می‌شود.

بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید از مخاطرات این سامانه است و ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محور‌های مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط نیز قابل انتظار خواهد بود.

هواشناسی لرستان نسبت به پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل، رودخانه‌ها و خشکه رودها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، مجهز بودن خودرو‌ها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محور‌های ارتباطی، آمادگی نیرو‌های امدادی و راهداری و شهرداری‌ها، تنظیم آب ورودی استخر‌های پرورش ماهی، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها هشدار داده است.

برچسب ها: بارش برف ، دلفان
