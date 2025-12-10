مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از ناکام ماندن قاچاقچی ۱۷۹ رأس دام زنده از نوع گاو و گوساله در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور گفت: پرونده خرید و نگهداری ۱۷۹ رأس دام زنده از نوع گاو و گوساله بر خلاف ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۶۰ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش دام کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: اداره کل دامپزشکی شهرستان میرجاوه گزارشی پیرامون خرید و نگهداری ۱۷۹ رأس دام زنده بر خلاف ضوابط تعیینی دولت از نوع گاو و گوساله را دریافت که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرد.

منبع:روابط عمومی تعزیرات حکومتی قم

