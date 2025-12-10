باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای به شهادت رسیدن شهید علی تیزکار یکی از شهدای دفاع ۱۲ روزه + فیلم

مادر شهید علی تیزکار از شهادت پسرش در دفاع مقدس دوازده روزه گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -مرضیه آقاشاهی، مادر شهید علی تیزکار با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص نحوه شهادت پسرش در دفاع مقدس دوازده روزه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
چرا مجری اینقدر خنده زیاد کرده زشته
