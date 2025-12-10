آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن ۹ پردیس ملت برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» که یک روز پیش از میلاد بانو فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر برگزار می‌شود، فضایی خاص دارد. امین قدمی کارگردان سینمای مستند مجری این مراسم است، مستند «نامش زن» ساخته ماریا ماوتی در پایان این مراسم روی پرده می‌رود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از امروز تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت و موزه سینما ادامه دارد.

مراسم افتتاحیه بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» فردا پنجشنبه ۲۰ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

