عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: سامانه بازارگاه با هدف اصلاح بهبود عرضه نهاده و حذف واسطه‌ها شکل گرفته است، کارایی لازم را ندارد و خود یکی از عوامل برهم زدن نظم بازار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال نسبت به سال قبل ذرت ۱۶ درصد و جو ۶۵ درصد افزایش واردات داشتیم، از طرف دیگر با توجه به خشکسالی ها میزان علوفه تولیدی در مراتع کاهش پیدا کرده که در نتیجه افزایش واردات توانسته تا حدودی بحث خشکسالی را جبران کرده است، اما موضوع اصلی اینجاست که در خصوص عرضه نهاده ها دچار مشکل هستیم.

به گفته وی، وزارت جهاد برای عرضه نهاده های دامی سامانه بازارگاه را شکل داده است که واردکننده به طور واقعی کالایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می کند، در این سامانه ارائه کند و تولیدکننده در این سامانه بدون حضور واسطه ها و دلالان خرید کند که متاسفانه خود این سامانه به یکی از معضلات تامین نهاده تبدیل شده است‌.

قاسمی ادامه داد: در سامانه بازارگاه دلالان حضور داشتند که وزارت جهاد اذعان می کند با اصلاح نظام توزیع دیگر دلالان وجود ندارند، درحالیکه این طور نیست و از طرفی نظارت و توزیع نهاده به جای آنکه به تشکل های تولیدی واگذار کنند، متاسفانه نقشی برای اتحادیه و تشکل ها در نظر نگرفتند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به علل نابه سامانی بازار نهاده های دامی بیان کرد: برخی واردکنندگان کوتاژ هایی که روی سامانه بازارگاه اعلام کردند، هیچ کالایی در سامانه بازارگاه نبوده است که براین اساس ریال را از دست تولیدکننده گرفتند و ۳ تا ۵ ماه بعد کالا را تحویل دادند که این عوامل موجب شده بازار نهاده دامی به رغم دریافت ارز ترجیحی دچار معضل باشد‌.

به گفته وی، با وجود آنکه بانک مرکزی اذعان کرده که ارز را مطابق بودجه ۱۴۰۴ تامین کرده است، اما کماکان تامین ارز برای واردکنندگان یک چالش است به طوریکه به موقع تخصیص داده نمی شود.

قاسمی با اشاره به توزیع قطره چکانی نهاده دامی در سامانه بازارگاه بیان کرد: سامانه بازارگاه با هدف اصلاح بهبود عرضه نهاده و حذف واسطه ها شکل گرفته است، کارایی لازم را ندارد و خود یکی از عوامل مشکل زاست، همچنین تامین ارز، انحصار آشکار و پنهان در واردات نهاده های دامی از دیگر علل التهاب بازار نهاده هاست. به عنوان مثال ۱۰ واردکننده اول نهاده های دامی برمبنای آمار منتشره بانک مرکزی ۷۰ درصد ارز را گرفتند که نشان می دهد انحصار پیدا و پنهان در این زمینه وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نقش عملیاتی برای اتحادیه و تشکل ها در نظر نگرفتند، گفت: عدم مدیریت برنامه مناسب طی یکسال گذشته از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد در کنار تحریم های ظالمانه حاکم بر اقتصاد، بازار نهاده ها را دچار معضل کرده است، درحالیکه حمایت همه جانبه دولت از تعاونی های تولید برای شکستن انحصار و گسترش منابع تامین نهاده، شفاف بودن نحوه تامین و تخصیص ارز برای واردکننده و حذف امضاهای طلایی  و اصلاح سیستم توزیع راهکار رفع بحران است. گفتنی است همانند دیگر کشورها کالاهایی که امکان واردات وجود ندارد، باید ارز ترجیحی تخصیص یابد.

