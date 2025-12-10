باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیری‌پور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قزوین گفت: بارش باران از ساعات پایانی شب گذشته تاکنون در سطح مسیر‌های ارتباطی استان، به ویژه در گردنه‌های آوج، رودبار الموت، قسطین لار و بهرام آباد آغاز شده و همچنان تداوم دارد.

وی با اعلام تداوم بارش‌ها اضافه کرد: در منطقه رودبار الموت علاوه بر بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دید نیز وجود دارد و با توجه به این موضوع و لغزندگی سطح جاده‌ها، رعایت فاصله طولی هنگام رانندگی الزامی بوده و رانندگان باید با سرعت ایمن حرکت کنند.

معیری بیان کرد: علاوه بر بارش برف در گردنه‌های استان، بارش باران نیز در تمامی جاده‌های استان در جریان بوده که با توجه به شرایط موجود، رعایت نکات ایمنی، پرهیز از شتاب‌زدگی در رانندگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای رانندگان ضروری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود از سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت ضمن تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور و استان مطلع شوند.

منبع: ایرنا