باشگاه خبرنگاران جوان - آسمانِ لرستان در یک هفته ناپایدار با باران، برف، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد آغاز شد و با هشدار نارنجی هواشناسی به اوج رسید.

این سامانه که از ظهر دوشنبه آغاز شده تا بامداد پنجشنبه ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق امکان تداوم بارش‌ها حتی تا پایان هفته نیز وجود دارد.

میانگین بارش در سطح لرستان بین ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر خواهد بود، اما در پلدختر، معمولان، رومشکان، کوهدشت، خرم‌آباد، چگنی و دوره احتمال بارش‌های نقطه‌ای سنگین‌تر وجود دارد.

در برخی نقاط امکان عبور مقطعی بارندگی از مرز ۸۰ میلی‌متر نیز بعید نیست. در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا، نورآباد و الشتر بارش‌ها بیشتر به‌شکل برف و کولاک در ارتفاعات و گردنه‌ها پیش‌بینی شد‌ه‌است.

با ورود سامانه بارشی وضعیت جاده‌های اصلی و گردنه‌های کوهستانی تا این لحظه در سطح پایدار و قابل‌کنترل قرار دارد و تردد در تمام محور‌ها برقرار است.

عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بر پایش وضعیت جاده‌های تأکید کرد و از آماده‌باش نیرو‌های راهداری همزمان با ورود سامانه بارشی خبر داد.

به‌گفته او در محور نورآباد به هرسین در محدوده گردنه گشور، بارش برف گزارش شده، اما این بارندگی‌ها در حدی نبوده که منجر به انسداد مسیر شود.

در گردنه گاماسیاب و گردنه گله‌بادوش نیز بارش برف است و رفت‌وآمد در این مسیر جریان دارد. تمام محور‌های اصلی و فرعی لرستان باز و تردد وسایل نقلیه با رعایت نکات ایمنی در حال انجام است.

بیش از ۳۷۰ نیروی راهداری در قالب ۳۸ اکیپ و با به‌کارگیری ۲۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در محور‌های لرستان مستقر شده‌اند.

منبع: راهداری لرستان