باشگاه خبرنگاران جوان - قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و تیمهای راه یافته به این رقابتها حریفانشان را در دور گروهی شناختند. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران باید برابر مصر، بلژیک و نیوزیلند قرار بگیرد.
سایت soundersfc آمریکا گزارشی از تیم ملی فوتبال ایران و همگروههای ایران در جام جهانی منتشر کرده و در این گزارش از علیرضا بیرانوند به عنوان چهره اصلی تیم ملی یاد کرده است.
بلژیک
سرمربی: رودی گارسیا
رتبه فیفا: ۸
بازیکن برتر: تیبو کورتوا
کورتوا که مسلماً یکی از بهترین دروازهبانان تمام دوران است، از سال ۲۰۱۸ در رئال مادرید حضور دارد. این دروازهبان بلژیکی علاوه بر کسب دو عنوان قهرمانی لیگ برتر، سه عنوان قهرمانی لالیگا و دو جام لیگ قهرمانان اروپا، جوایز فردی از جمله دستکش طلایی جام جهانی ۲۰۱۸ و لیگ برتر و جایزه ریکاردو زامورا که به بهترین دروازهبان جهان اهدا میشود (۳ بار) را نیز کسب کرده است.
مصر
سرمربی: حسام حسن
رتبه فیفا: ۳۴
بازیکن برتر: محمد صلاح
کاپیتان تیم ملی مصر که به خاطر توانایی گلزنیاش شناخته میشود. او نه تنها بهترین گلزن لیورپول از زمان پیوستن این باشگاه به لیگ برتر است، بلکه بهترین گلزن آفریقایی تاریخ در لیگ قهرمانان اروپا نیز است.
ایران
سرمربی: امیر قلعهنویی
رتبه فیفا: ۲۰
بازیکن برتر: علیرضا بیرانوند
بیرانوند دروازهبانی است که در سال ۲۰۱۹ به عنوان بازیکن سال فوتبال ایران شناخته شد. بیرانوند علاوه بر اینکه به عنوان دروازهبان اصلی ایران فعالیت میکند، عضو تیم تراکتور نیز است و در لیگ نخبگان آسیا بازی میکند.
