نماینده مجلس می‌گوید آنهایی که در سقوط دولت بشار اسد نقش داشتند، از ما خواسته‌اند که بیایید کمک کنید، چون ثبات و امنیت در سوریه را شما می‌توانید ایجاد کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره  سالگرد سقوط بشار اسد گفت: سالگرد سقوط بشار اسد در سوریه درواقع آسیب‌دیدن دولت سوریه است و ملت سوریه بعد از آن متأسفانه خسارت‌های فراوانی دیدند. هنوز آمار مشخصی از تعداد کشته‌ها و افرادی که در هرج‌ومرج و عدم کنترل در سوریه همچنان کشته می‌شوند، نیست و متأسفانه در رسانه‌ها دیده نمی‌شود و گفته نمی‌شود. 

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس بیان کرد:  بعضی‌ها می‌گویند که این سقوط برای کشور ما هم آسیب داشت چون ما سوریه را از دست دادیم، اما من می‌خواهم این را اصلاح کنم چون داشتن دولت‌ها سرمایه نیست بلکه داشتن ملت‌ها سرمایه است. ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران توانسته در دل ملت‌ها جا پیدا کند. 

این نماینده مجلس می‌گوید اگر فرصتی شود و همه‌پرسی در سوریه رخ بدهد، یقین دارم که اکثریت قاطع مردم سوریه همچنان ما را دوست دارند و نظر مثبتی نسبت به انقلاب اسلامی دارند. چون ما تمام تلاش‌مان برای آن‌ها این بوده که امنیت داشته باشند، توسعه و رشد داشته باشند و استقلال‌شان حفظ شود، اما با سقوط اسد همه این‌ها آسیب دیده است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مردم سوریه اکنون امنیت ندارند، استقلال ندارند، کشورشان تکه‌تکه شده، افراد مختلف با پشتیبانی قدرت‌های فاسد در جاهای مختلف حضور دارند. از همه مهم‌تر، همه زیرساخت‌هایشان ویران شده و سرمایه‌هایشان به یغما می‌رود؛ این‌ها آسیب‌هایی است که دیدند و ما هم از این مسئله ناراحتیم، اما کار توسط دشمن رخ داد. کشورهای همسایه هم در این خصوص بازیچه قرار گرفتند و برای این کار همراهی کردند و نظام استکبار اکنون پشیمان است.

ولایتمدار گفت: همان‌هایی که این کار را انجام دادند، کشورهای همسایه، مجدداً به ما رجوع کرده‌اند و از ما کمک می‌خواهند و می‌گویند باز شمایید که می‌توانید بیایید کمک کنید و سوریه را از آن حالت خارج کنید. ما هنوز داریم بررسی می‌کنیم و زمانی اقدام می‌کنیم برای حمایت از یک کشور که اصل عزت، حکمت و مصلحت رعایت شود.

عضو فراکسیون مقاومت اظهار کرد: همان‌هایی که در سقوط دولت بشار اسد نقش داشتند، از ما خواسته‌اند که بیایید کمک کنید، چون ثبات و امنیت در سوریه را شما می‌توانید ایجاد کنید. ما هنوز پاسخی نداده‌ایم و ان‌شاءالله اگر عزت و مصلحت و حکمت نظام اقتضا کند، اقدام خواهیم کرد و به کمک مردم عزیز سوریه هم خواهیم رفت، اما هنوز جوابی نداده‌ایم. 

نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس اضافه کرد:  واقعاً متأسفیم که دوستان و همسایه‌های ما خامی کردند و دستمایه دشمن قرار گرفتند و بی‌ثباتی را در منطقه ایجاد کردند و به این ملت بزرگ آسیب اساسی زدند و برای کشورهای دیگر هم اسباب ناامنی را فراهم کردند. امیدواریم با درایت و عقل جمعی بتوانیم این مشکل را در منطقه برطرف کنیم.

ولایتمدار در پاسخ به این سوال که آیا ما با دولت جدید سوریه وارد روابط دیپلماتیک خواهیم شد؟، گفت: تا جایی که مطلعم دولت جدید سوریه با واسطه‌ها درخواست کرده که با جمهوری اسلامی وارد ارتباطات، معادلات و مبادلات سیاسی شود. تا این لحظه، همان‌طور که عرض کردم، جمع‌بندی نظام سکوت است و ما منتظریم که مسائل دیگر را هم بدانیم و حل کنیم و آن‌وقت پاسخی درخور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی و مصلحت مردم سوریه خواهیم داد. فعلاً از ناحیه ما پاسخی داده نشده است.

برچسب ها: روابط ایران و سوریه ، بشار اسد ، ابومحمد جولانی
عاملان سقوط بشار اسد از ایران برای ایجاد امنیت در سوریه دعوت کرده‌اند/ پاسخی به درخواست جولانی برای برقراری ارتباط ندادیم
