سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: وزیر جهاد و معاونان وزیر قول هایی را دادند، اما اکنون در کف بازار اتفاق مساعدی رخ نداده و توزیع قطره چکانی انجام شده است.

به گفته وی، گرفتاری ارزی به رغم وعده مسئولان وجود دارد و تازمانیکه ارز در اختیار مستقیم واردکننده قرار نگیرد، نمی توان با امیدواری صحبت کرد که اکنون آثارش در بازار مشهود است به طوریکه هر قطعه جوجه یکروزه را ۵ هزارتومان از تولیدکننده مرغ مادر خریداری نمی کنند که این امر نشان می دهد وعده های مسئولان نتوانسته برای مرغداران انگیزه جوجه ریزی ایجاد کند.

طلاکش ادامه داد: با استمرار روند فعلی تامین نهاده های دامی، قیمت مرغ به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

به گفته وی، گرچه برخی مسئولان از جوجه ریزی ۱۶۰‌میلیون قطعه در آذرماه خبر می دهند، اما به نظر می رسد این امر محقق نمی شود، هرچند ممکن است ۱۶۰‌میلیون قطعه جوجه تولید شود، اما این رقم در مرغداری جذب نمی شود که براین اساس جوجه ریزی به نسبت ماه های قبل کمتر می شود. گفتنی است جوجه ریزی آذرماه اواخر بهمن ماه همزمان با آغاز ماه رمضان وارد بازار می شود.

دبیر فدراسیون طیور متوسط وزن مطلوب مرغ زنده ۲.۶ تا ۲.۷ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مرغدار بدلیل شرایط تامین نهاده و کشتار مرغ قبل از رسیدن به وزن مطلوب پیش بینی می شود که تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد که با تامین نهاده شرایط تغییر خواهد کرد.

طلاکش با تاکید بر ترخیص نهاده های دامی موجود در بنادر بصورت ویژه بیان کرد: تسریع در تخصیص ارز و ترخیص نهاده باید صورت بگیرد و از طرفی بانک مرکزی متعهد به تسویه بدهی های ارزی شود.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار بالاست، افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار روند فعلی تامین نهاده در پایان آذرماه، قیمت مرغ ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان خواهد داشت.