هوای برخی نقاط استان چهارمحال و بختیاری بارانی و برفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نوروزی مدیرکل هواشناسی استان از تقویت سامانه باباشگاهرشی و بارش برف و باران تا اوایل هفته آینده در استان خبر داد.

وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری رتبه سوم کاهش بارش‌ها را دارد.

برچسب ها: بارش برف ، بارش برف و باران
