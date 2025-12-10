هوای برخی نقاط استان چهارمحال و بختیاری بارانی و برفی شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u067e\u0648\u0631 \u0640 \u0646\u0648\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647\u0631\u0634\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u06cc\u0644 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n