باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ در پنجمین روز از رقابتهای قهرمانی والیبال دانشآموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، نمایندگان پسر و دختر ایران برابر رقبای خود در دور یک چهارم نهایی به میدان رفتند.
در بخش پسران، دانشآموزان ایران برابر تیم اول چین به میدان رفتند و توانستند در حضور تماشاگران میزبان با اقتدار و کسب پیروزی دو بر صفر راهی بازی نیمهنهایی شوند.
شاگردان آرش صادقیانی در این بازی دست اول را با حساب ۲۵ بر ۱۷ و دست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ به سود خود خاتمه داده و قاطعانه به دور بعد صعود کردند.
اما در سالن شانگلو ژیمنازیوم تیم والیبال دانشآموز دختر ایران برابر تیم قدرتمند برزیل قرار گرفت، اما با نتیجه ۲ بر یک به حریف خود واگذار کرد.
در این بازی حساس شاگردان اکرم قهرمانی ابتدا دست اول را در یک رالی نفسگیر با حساب ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند، اما در دست دوم موفق به ثبت امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند تا بازی به دست سوم کشیده شود.
دست آخر نیز در رقابتی نزدیک ۱۵ بر ۱۳ به سود برزیل پایان یافت تا دختران شایسته کشورمان از صعود به جمع ۴ تیم پایانی ناکام بمانند.