تیم والیبال دانش‌آموزان پسر ایران به جمع چهار تیم برتر مسابقات جهانی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ در پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، نمایندگان پسر و دختر ایران برابر رقبای خود در دور یک چهارم نهایی به میدان رفتند.

در بخش پسران، دانش‌آموزان ایران برابر تیم اول چین به میدان رفتند و توانستند در حضور تماشاگران میزبان با اقتدار و کسب پیروزی دو بر صفر راهی بازی نیمه‌نهایی شوند.

شاگردان آرش صادقیانی در این بازی دست اول را با حساب ۲۵ بر ۱۷ و دست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ به سود خود خاتمه داده و قاطعانه به دور بعد صعود کردند.

اما در سالن شانگلو ژیمنازیوم تیم والیبال دانش‌آموز دختر ایران برابر تیم قدرتمند برزیل قرار گرفت، اما با نتیجه ۲ بر یک به حریف خود واگذار کرد.

در این بازی حساس شاگردان اکرم قهرمانی ابتدا دست اول را در یک رالی نفس‌گیر با حساب ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند، اما در دست دوم موفق به ثبت امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند تا بازی به دست سوم کشیده شود.

دست آخر نیز در رقابتی نزدیک ۱۵ بر ۱۳ به سود برزیل پایان یافت تا دختران شایسته کشورمان از صعود به جمع ۴ تیم پایانی ناکام بمانند.

برچسب ها: والیبال دانش آموزان ، مسابقات جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ کاروان والیبال ایران وارد چین شد
خانه‌تکانی پیاتزا در تیم ملی والیبال/ غفور و عبادی‌پور برمی‌گردند؟
والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان- چین
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
آخرین اخبار
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵