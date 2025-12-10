مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین از مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در الموت قزوین خبر داد و گفت: این رخداد نشانه پویایی زیست‌بوم منطقه بوده و حفاظت از چنین گونه‌های ارزشمندی تنها با همراهی مردم و آموزش جوامع محلی ممکن خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: یک قلاده پلنگ ایرانی در محوطه یک خانه خالی از سکنه در الموت قزوین مشاهده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان محیط زیست در محل حاضر شده و بررسی میدانی را آغاز کردند.

هاشمی اضافه کرد: برای شناسایی دقیق‌تر، دوربین تله‌ای در اطراف منزل نصب شد تا در صورت مراجعه مجدد حیوان، تصاویر روشن‌تری جهت تعیین جنسیت، سن و وضعیت زیستی آن ثبت شود.

به گفته این مسئول، حضور این گونه نشان‌دهنده سلامت زیستگاه طبیعی منطقه الموت و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جدی همه آحاد جامعه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بر اهمیت حفاظت مشارکتی، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و زنان روستایی تاکید کرد و گفت: طبیعت تنها زمانی آرام می‌گیرد که مردم در کنار ما باشند و آموزش، همدلی و نقش‌آفرینی زنان و جوانان روستا، ستون‌های اصلی حفاظت پایدار از گونه‌های ارزشمندی، چون پلنگ ایرانی هستند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: محیط زیست ، پلنگ ایرانی
خبرهای مرتبط
دستگیری ۹۹ شکارچی غیرمجاز در قزوین
سرپرست ستاد امر به معروف:
۱۷ نهاد کلیدی با ستاد امر به معروف و نهی از منکر همکاری دارند
هوای سه شهر قزوین ناسالم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بیشترین میزان بارش با ۲۸ میلی‌متر در دستجرد سفلی/ صدور هشدار نارنجی
هوای سه شهر قزوین ناسالم شد
بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۹۰ کیلوواتی در مزرعه جهان‌آباد
شعرخوانی دانش آموزان بوئین زهرا با موضوع مادر+ فیلم