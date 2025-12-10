باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: یک قلاده پلنگ ایرانی در محوطه یک خانه خالی از سکنه در الموت قزوین مشاهده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان محیط زیست در محل حاضر شده و بررسی میدانی را آغاز کردند.

هاشمی اضافه کرد: برای شناسایی دقیق‌تر، دوربین تله‌ای در اطراف منزل نصب شد تا در صورت مراجعه مجدد حیوان، تصاویر روشن‌تری جهت تعیین جنسیت، سن و وضعیت زیستی آن ثبت شود.

به گفته این مسئول، حضور این گونه نشان‌دهنده سلامت زیستگاه طبیعی منطقه الموت و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جدی همه آحاد جامعه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بر اهمیت حفاظت مشارکتی، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و زنان روستایی تاکید کرد و گفت: طبیعت تنها زمانی آرام می‌گیرد که مردم در کنار ما باشند و آموزش، همدلی و نقش‌آفرینی زنان و جوانان روستا، ستون‌های اصلی حفاظت پایدار از گونه‌های ارزشمندی، چون پلنگ ایرانی هستند.

منبع: ایرنا