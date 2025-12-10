مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی ۲ قاچاقچی سیگار و تنباکو در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمان شاهی روز چهارشنبه اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد، محموله کالای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار و سه هزار و ۵۶۰ عدد تنباکو به ارزش ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

شاهی گفت: همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق، یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول به پرداخت ۵۱ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: همچنین متخلف ردیف دوم به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

منبع: تعزیرات حکومتی لرستان