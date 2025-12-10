اوستون ارونوف در ادامه روند خوب و گلزنی خود به رکورد آلن ویتل رسید و حالا باید برای زدن رکورد گولسیانی قدم بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بازیکن ملیپوش ازبکستانی پرسپولیس روند خوب خود را ادامه میدهد و در بازی با پیکان هم موفق به گلزنی شد. این دومین گل او در این فصل برای پرسپولیس و دومین گل او بعد از درخششی است که او در بازی با مصر برای تیم ملی کشورش داشت.
ارونوف مقابل پیکان، چهاردهمین گل خود برای پرسپولیس را به ثمر رساند و به این ترتیب به آلن ویتل رسید. در میان بازیکنان خارجی پرسپولیس نفر بعدی که این ازبکستانی باید رکورد او را جابهجا کند، گئورگی گولسیانی است که ۲۰ گل را با پیراهن پرسپولیس به نام خود ثبت کرد. حدنصابی که برای بازیکنی، چون ارونوف دور از دسترس نیست.
اکنون به نظر میرسد، اوسمار ویرا تا به این جا در احیای این بازیکن ارزشمند موفق بودهاست هر چند میدانیم که اوستون از چه ظرفیت بالایی برخوردار است.