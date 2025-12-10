اوستون ارونوف در ادامه روند خوب و گلزنی خود به رکورد آلن ویتل رسید و حالا باید برای زدن رکورد گولسیانی قدم بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بازیکن ملی‌پوش ازبکستانی پرسپولیس روند خوب خود را ادامه می‌دهد و در بازی با پیکان هم موفق به گلزنی شد. این دومین گل او در این فصل برای پرسپولیس و دومین گل او بعد از درخششی است که او در بازی با مصر برای تیم ملی کشورش داشت.

ارونوف مقابل پیکان، چهاردهمین گل خود برای پرسپولیس را به ثمر رساند و به این ترتیب به آلن ویتل رسید. در میان بازیکنان خارجی پرسپولیس نفر بعدی که این ازبکستانی باید رکورد او را جابه‌جا کند، گئورگی گولسیانی است که ۲۰ گل را با پیراهن پرسپولیس به نام خود ثبت کرد. حدنصابی که برای بازیکنی، چون ارونوف دور از دسترس نیست.

اکنون به نظر می‌رسد، اوسمار ویرا تا به این جا در احیای این بازیکن ارزشمند موفق بوده‌است هر چند می‌دانیم که اوستون از چه ظرفیت بالایی برخوردار است.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، مهاجم پرسپولیس
خبرهای مرتبط
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
نیمی از ساختمان پرسپولیس توقیف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
آخرین اخبار
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵