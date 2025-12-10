رئیس فدراسیون فوتبال مکزیک رسماً اعلام کرد که رافائل مارکز، مدافع افسانه‌ای سابق بارسلونا و تیم ملی مکزیک، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس فدراسیون فوتبال مکزیک با تأیید اینکه رافا مارکز پس از جام جهانی هدایت تیم مکزیک را بر عهده خواهد گرفت، همه را شگفت زده کرد و همچنین جدایی خاویر آگیره را اعلام کرد.

ایوار سیسنیگا، رئیس فدراسیون فوتبال مکزیک، تأیید کرد که رافائل مارکز مدافع افسانه‌ای پیشین مکزیک و بارسلونا پس از جام جهانی ۲۰۲۶ مربی تیم ملی مکزیک خواهد بود.

مارکز ۴۶ ساله، به همراه هوگو سانچز، یکی از دو فوتبالیست برتر مکزیکی تاریخ در نظر گرفته می‌شود. او که چندین بار با بارسلونا قهرمان شده است، بخشی از تیم ملی مکزیک بود که با پیروزی در جام کنفدراسیون‌های ۱۹۹۹ مقابل برزیل، به بزرگترین موفقیت بین‌المللی خود دست یافت.

او علاوه بر شرکت در پنج جام جهانی، در شش تورنمنت کوپا آمه‌ریکا بازی کرد و در سال ۲۰۰۱ به مقام نایب قهرمانی رسید. آخرین کاپیتان بزرگ «ال تری»، دو بار نیز قهرمان جام طلایی (جام ملت‌های آمریکای مرکزی و شمالی) شد.

مکزیک در گروه A جام جهانی قرار دارد و در دیدار افتتاحیه جام جهانی باید برابر تیم ملی آفریقای جنوبی قرار گیرد. 

این بازی به نوعی تکرار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ نیز به شمار می‌رود. آفریقای جنوبی میزبان آن رقابت‌ها بود و بازی دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید. شابالالا برای آفریقای جنوبی و رافا مارکز برای آزتک‌ها در آن بازی گلزنی کردند.

