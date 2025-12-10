باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در افتتاحیه هفتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی سازمان غذا ودارو گفت: در شرایط فعلی منابع ارزی کافی در اختیار نیست و همین موضوع صنایع را دچار مشکلاتی خواهد کرد.

وی افزود: معتقدم که فرآیند های تولید با حفظ سلامت باید سریع تر انجام شود و در این خصوص ۶ ماه پروانه ها به صورت خودکار تمدید شده است. افزایش سرعت در تولید به نفع مردم و تولید کنندگان است.

پیرصالحی تصریح کرد: عمده کارها به دانشگاه های علوم پزشکی تبیین و واگذار شده است. اکنون ظرفیت خوبی در حوزه آرایشی و بهداشتی وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: بیش از هزار کارخانه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور فعال هستند و الان ۶۰۰ شرکت برای کار تولید مورد تایید قرار گرفته اند.

در ادامه مراسم، محمود آل بویه مدیر کل اداره فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا ودارو گفت: باید سدی در راه صنعت وجود نداشته باشد.

به گفته وی، رشد صنعت صنایع آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه ۱۰ درصد است. الان ۳۰ هزار محصول در سیستم نسخه نویسی الکترونیکی برای پزشکان قابل مشاهده است.

آل بویه افزود: علی‌رغم مشکلات، ما ۹۰ هزار IRC صادر کرده‌ایم که بیشتر آنها نیز در ۹ ماهه امسال بوده است.محصولاتی که در ایران تولید می‌شود، بسیار باکیفیت است. نمی‌دانم چرا برخی تولید‌کننده‌ها روی محصولاتشان پرچم کشور دیگری را می‌زنند.

وی افزود: صنعت آرایشی و بهداشتی در چند سال گذشته در ایران رشد خوبی داشته است. اما چالشی که داریم این است که محصولات فناورانه جدید دارد وارد می شود و نیاز است بسیاری از مسیرها را دیجیتالیزه کنیم.در سال ۱۴۰۴ سعی کردیم راهنماهای مختلفی را درست کنیم و در سایت غذا و دارو در دسترس گذاشته‌ایم.

در ادامه مراسم، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: الان به دو میلیون تن تولید دست پیدا کرده ایم. علی رغم مشکلات مختلف مانند جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تامین ارز این صنعت از رشد ۳ درصد برخوردار بوده است.

شیخ تاکید کرد: ورود کالاهای قاچاق و تقلبی در این حوزه سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تصریح کرد: معتقدم که تولید بدون کارخانه افزایش پیدا کند و این موضوع سبب شده تا ظرفیت تولید بیشتر و حداکثر بهره برده شود.

در ادامه مراسم علیرضا کیانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: رشد اقتصادی در حوزه های نفتی و غیر نفتی مثبت نیست.

وی افزود: الان ۶ ماه ارز تولید کننده داده نشده و انتطار تولید و صادرات را دارند.