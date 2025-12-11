باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: بنابر آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند، منتهی با بررسی های به عمل آمده این ۷۰ درصد اراضی هستند که عملا سهم تکلیفی ثبت اسناد کم در نظر گرفته است چراکه ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که سازمان ثبت اسناد برمبنای ۱۵ میلیون هکتار صدور اسناد را ۷۰ درصد اعلام می کند.

به گفته وی، از ۷۰ درصد اعلامی که ۱۱ میلیون هکتار را پوشش می دهد، طبق اعلام خودشان ۶‌.۵ میلیون هکتار اسناد مفروضی و ۴.۵ میلیون هکتار مابقی مشاعی است که مجدد باید اقدام کنیم، اما با این حال ۱۲.۲ میلیون هکتار برنامه تکلیفی برای صدور سند برمبنای ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم.

احمدی ادامه داد: پیش بینی ما براین است اراضی کشاورزی بالای ۲۰ میلیون هکتار است که براین اساس برنامه ۶ ساله برای صدور ۱۲.۲ میلیون هکتار معرفی کردیم و نقشه های کاداستر تهیه کنیم و صدور سند انجام دهیم.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی با بیان اینکه صدور سند با کاربری کشاورزی برای افراد امکان ردیابی و رهگیری اسناد در صورت تغییرکاربری بصورت مکانی وجود دارد، گفت: با صدور اسناد کشاورزی این امکان وجود دارد که بصورت مکانی در محدوده اراضی که ساخت و ساز وجود دارد می توان جلوی تغییرکاربری گرفت و با مدیریت می توان کمک کرد که تغییر کاربری کمتری صورت بگیرد و با توجه به قیمت زمین در استان های شمالی صدور اسناد کشاورزی این استان ها باید در اولویت باشند.