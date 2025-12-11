مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: بنابر آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: بنابر آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند، منتهی با بررسی های به عمل آمده این ۷۰ درصد اراضی هستند که عملا سهم تکلیفی ثبت اسناد کم در نظر گرفته است چراکه ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که سازمان ثبت اسناد برمبنای ۱۵ میلیون هکتار صدور اسناد را ۷۰ درصد اعلام می کند.

به گفته وی، از ۷۰ درصد اعلامی که ۱۱ میلیون هکتار را پوشش می دهد، طبق اعلام خودشان ۶‌.۵ میلیون هکتار اسناد مفروضی و ۴.۵ میلیون هکتار مابقی مشاعی است که مجدد باید اقدام کنیم، اما با این حال ۱۲.۲ میلیون هکتار برنامه تکلیفی برای صدور سند برمبنای ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم.

احمدی ادامه داد: پیش بینی ما براین است اراضی کشاورزی بالای ۲۰ میلیون هکتار است که براین اساس برنامه ۶ ساله برای صدور ۱۲.۲ میلیون هکتار معرفی کردیم و نقشه های کاداستر تهیه کنیم و صدور سند انجام دهیم.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی با بیان اینکه صدور سند با کاربری کشاورزی برای افراد امکان ردیابی و رهگیری اسناد در صورت تغییرکاربری بصورت مکانی وجود دارد، گفت: با صدور اسناد کشاورزی این امکان وجود دارد که بصورت مکانی در محدوده اراضی که ساخت و ساز وجود دارد می توان جلوی تغییرکاربری گرفت و با مدیریت می توان کمک کرد که تغییر کاربری کمتری صورت بگیرد و با توجه به قیمت زمین در استان های شمالی صدور اسناد کشاورزی این استان ها باید در اولویت باشند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، سنددار شدن اراضی
خبرهای مرتبط
سنددار شدن اراضی کشاورزی راه حلی برای ارتقای ضریب امنیت غذایی
سالانه میلیون‌ها تن کربن از خاک برداشت می‌شود+فیلم
اراضی کشاورزی کشور ۱۸ میلیون هکتار است
۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مرغوب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
آخرین اخبار
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده