امروز در آیینی با حضور مسئولان استانی و کشوری سرهنگ کامیارمهدی پور به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس گیلان معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور،  امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: گیلان در دوران هشت سال دفاع مقدس خوش درخشید.‌


جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه فاز اول موزه دفاع مقدس گیلان با پشتیبانی استانداری و دیگر دستگاهها تکمیل شده است، گفت : این پروژه فرهنگی در فرهنگ و انتقال پیام دفاع مقدس بسیار حائز اهمیت  است و سعی براین است فازهای باقی مانده در سالهای آینده تکمیل شود. 


وی به نقش گیلان در دوران دفاع مقدس نقش تعیین کننده بود، گفت : گیلان نقش پشتیبانی از جوانان در دوران جنگ و جبهه  برعهده داشت. 

 سهرابی  به اتحاد ملی ملت ایران اشاره و خاطر نشان ساخت : کشور ما مورد تهدید دشمن و استکبار جهانی قرار داشت لذا با اتحاد ملی دشمنان مایوس شدند،  قدرت ایران  و قدرت ملی بیش از پیش در جنگ ۱۲ روزه به جهانیان نشان داده شد و درک کردند،  اتحاد ملی ایران با هجوم دشمنان افزایش می یابد.  

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس گیلان

 وی با تاکید بر اینکه دشمن نمی تواند بین ملت ما تفرقه ایجاد کند، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با  شکست مواجه شد،‌ اکنون نیز  با اتحاد ملی  دشمن  جرات  تجاوز به خاک وطن را نخواهند داشت .


جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه ماموریت بنیاد انتقال پیام است،  افزود: جمع آوری اسناد جنگ ۱۲ روزه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد‌. 

وی تصریح کرد: تیم تخصصی در این زمینه  تشکیل و اسناد جنگ ۱۲ روزه در این استان جمع آوری و ثبت شود.‌

سهرابی اظهار داشت : هدف گذاری بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس جوانان و نوجوانان باشد.

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس گیلان

در این آیین هادی حق شناس،  استاندار گیلان با بیان اینکه مردم گیلان از دیار باز تا کنون نقش ارزنده ای در مبارزه با دشمنان داشتند، گفت : میرزا کوچک جنگلی  که در دفاع از وطن و اسلام به عنوان مینیاتور جمهوری اسلامی شمرده می شود.  


استاندار گیلان با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه یکی از افتخارات و اقتدار ملی کشور بودو افزود: روایت های مبارزان و اتحاد ملی این مرز بوم به زبان هنر برای  نسل جدید بیان  شود . 

در این آیین از فعالیت های سرهنگ حبیبی مدیر کل اسبق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تجلیل و سرهنگ کامیار مهدی پور به عنوان مدیر کل جدید این بنیاد در استان معرفی شد.

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس گیلان

 

