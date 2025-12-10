باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور، امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: گیلان در دوران هشت سال دفاع مقدس خوش درخشید.‌



جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه فاز اول موزه دفاع مقدس گیلان با پشتیبانی استانداری و دیگر دستگاهها تکمیل شده است، گفت : این پروژه فرهنگی در فرهنگ و انتقال پیام دفاع مقدس بسیار حائز اهمیت است و سعی براین است فازهای باقی مانده در سالهای آینده تکمیل شود.



وی به نقش گیلان در دوران دفاع مقدس نقش تعیین کننده بود، گفت : گیلان نقش پشتیبانی از جوانان در دوران جنگ و جبهه برعهده داشت.

سهرابی به اتحاد ملی ملت ایران اشاره و خاطر نشان ساخت : کشور ما مورد تهدید دشمن و استکبار جهانی قرار داشت لذا با اتحاد ملی دشمنان مایوس شدند، قدرت ایران و قدرت ملی بیش از پیش در جنگ ۱۲ روزه به جهانیان نشان داده شد و درک کردند، اتحاد ملی ایران با هجوم دشمنان افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن نمی تواند بین ملت ما تفرقه ایجاد کند، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با شکست مواجه شد،‌ اکنون نیز با اتحاد ملی دشمن جرات تجاوز به خاک وطن را نخواهند داشت .



جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه ماموریت بنیاد انتقال پیام است، افزود: جمع آوری اسناد جنگ ۱۲ روزه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد‌.

وی تصریح کرد: تیم تخصصی در این زمینه تشکیل و اسناد جنگ ۱۲ روزه در این استان جمع آوری و ثبت شود.‌

سهرابی اظهار داشت : هدف گذاری بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس جوانان و نوجوانان باشد.

در این آیین هادی حق شناس، استاندار گیلان با بیان اینکه مردم گیلان از دیار باز تا کنون نقش ارزنده ای در مبارزه با دشمنان داشتند، گفت : میرزا کوچک جنگلی که در دفاع از وطن و اسلام به عنوان مینیاتور جمهوری اسلامی شمرده می شود.



استاندار گیلان با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه یکی از افتخارات و اقتدار ملی کشور بودو افزود: روایت های مبارزان و اتحاد ملی این مرز بوم به زبان هنر برای نسل جدید بیان شود .

در این آیین از فعالیت های سرهنگ حبیبی مدیر کل اسبق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تجلیل و سرهنگ کامیار مهدی پور به عنوان مدیر کل جدید این بنیاد در استان معرفی شد.