باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست رسانه‌ای خانه سینما، با محوریت جایزه کتاب سال سینمای ایران صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه با حضور رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سینمایی در خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.

سپس رامتین شهبازی بیان کرد: پس از وقفه چند ساله بنا شد اهدای جایزه کتاب سال سینمای ایران را داشته باشیم. برگزاری مراسم اهدای جایزه به اردیبهشت سال آینده کشیده خواهد شد. برای جامعه فرهنگی و دوستانی که در ادبیات سینمایی کار می‌کنند این جایزه می‌تواند امید بخش باشد.

وی ادامه‌داد: بنا است آثار ارسالی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۳ کتاب‌ها بررسی شوند. بر اساس اعلام آمار خانه کتاب، ۷۱۷ کتاب سینمایی چاپ شده است که تعداد قابل توجهی است. کار داوری ما پس از فرصت دریافت کتاب که تا آخر آذر ماه است، ناشران تا انتهای آذر ماه می‌توانند آثارشان را ارسال کنند.

شهبازی خبر داد: تا کنون ۳۱ عنوان کتاب به دست ما رسیده است و طبیعا ناشران ارسال کتاب را برای روزهای آخر می‌گذارند که این رقم افزایش خواهد یافت، لذا ۶ ناشر با ۳۱ عنوان کتاب آثارشان را ارسال کردند.

وی درباره دو موضوع و محور پیوست فرهنگی و پیوست رسانه‌ای در اهدای جایزه کتاب سال سینمای ایران گفت: پیوست رسانه‌ای در صدر خانه سینما با کمک خانم حیدرآبادی و اصحاب رسانه پیش پیش می‌رود‌. بخش پیوست فرهنگی در خانه سینما مطرح شده است و ما ده نشست را تدارک دیده‌ایم. این ده نشست شامل آسیب شناسی جایزه کتاب سال، در حوزه ترجمه و تالیف است، در نهایت آسیب شناسی نسل سینمایی است.

وی از جزئیات برگزاری نشست‌های پیرامون کتاب‌های ارسالی گفت: اولین نشست ما هفته آینده برگزار خواهد شد که جزئیاتش اعلام خواهد شد. هرماه یک الی دو نشست خواهیم داشت و ان‌شاءالله در زمان اهدای جایزه در اردیبهشت ماه اسامی اعلام خواهند شد. همچنین در ادامه یک نشست برای نقد و بررسی کتاب در نظر گرفته شده خواهیم داشت.

رامتین شهبازی با اعلام اسامی داوران این جایزه گفت: داوران جایزه کتاب سال سینمای ایران از اساتید این رشته هستند. نازنین مفخم تدوینگر، شهاب الدین عادل استاد دانشگاه، شادمهر راستین فیلمنامه نویس، مهرزاد دانش منتقد سینما، حمیدرضا نوری پر تو فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه گروه داوران کتاب سال سینمای ایران هستند. ان‌شاءالله این پنج بزرگوار داوری کتاب‌ها را برعهده خواهند داشت. ان‌شاءالله پس از اتمام مهلت زمان ارسال آثار، داوری را آغاز خواهیم کرد. به دلیل تعداد کتاب‌ها و داوری با دقت برگزاری مراسم به سال آینده موکول شد.

وی تاکید کرد: می‌گویند اگر تقاضایی نباشد، عرضه صورت نمی.گیرد، پس تقاضا بوده که این تعداد جایزه حاضر شده است. امیدوارم کتاب‌ها در راستای تشویق و ترویج ناشران و نویسندگان پیش برود.

وی در خصوص تالیف در کتاب‌ها گفت: تالیف در ایران مهجور شده است، بنده تجربه چنین موردی را داشته‌ام یکی از کتاب‌هایم سه سال زمان برد. زیرا مولف باید حمایت شود و بتواند وقت و زمان بگذارد.