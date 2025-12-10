در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در دبی در حال برگزاری است، دختران پاراوزنه بردار ایران در اوزان ۴۱ و ۴۵ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال طلا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی در حال برگزاری است و در نخستین روز از این بازی‌ها امروز چهارشنبه ۱۹ آذر نمایندگان ایران در ۷ رشته ورزشی به مصاف حریفان خود می‌روند.

در پاراوزنه برداری دختران نمایندگان ایران در اوزان ۴۱ و ۴۵ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال طلا شدند.

زهرا پولادی نماینده دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری با ثبت وزنه‌های ۶۵، ۶۹ و ۷۰ کیلوگرم و با شکست حریفانی از کشور‌های ازبکستان و عراق به مدال طلا پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دست یافت.

مهدیه احسانی دیگر نماینده پاراوزنه برداری دختران ایران در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه‌های ۴۵،۵۶ و ۵۹ کیلوگرم و بالاتر از وزنه‌بردارانی از کشور‌های ازبکستان و عربستان به دومین مدال طلای دختران دست پیدا کند.

برتری تیم گلبال ایران برابر عربستان

در رشته گلبال، جوانان ایران در اولین دیدار خود به مصاف تیم عربستان رفتند و با نتیجه ۱۲ بر ۲ این تیم را شکست دادند.

شکست اولین نماینده تنیس روی میز ایران

اولین دیدار نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان با شکست نرجس محمدی همراه بود.

نرجس محمدی در کلاس ٩، اولین نماینده تنیس روی میز ایران بود که در گروه یک و میز ٤، با «ساهانا راوی» از هند رقابت کرد و با نتیجه ۳ بر یک برابر حریف هندی شکست خورد.

پیروزی تیم بسکتبال با ویلچر ایران برابر بنگلادش

در ادامه نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در نخستین دیدار برابر بنگلادش به برتری رسید.

ملی پوشان ایران با نتیجه ۲۱ بر یک برابر بنگلادش به پیروزی رسیدند.

شکست نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران 

در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی، نمایندگان ایران در رشته پاراتنیس روی میز ایران به مصاف حریفان خود رفتند.

علی راستی نماینده پاراتنیس روی میز ایران در کلاس ١٠ بازی‌های پاراآسیایی جوانان اولین بازی خود را با نتیجه ۳ بر صفر برابر نماینده چین تایپه واگذار کرد.

آرشام رمضانی دیگر نماینده پاراتنیس روی میز ایران برابر «امانوئل رانسز» از فیلیپین رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پاراوزنه برداری ، تیم گلبال
