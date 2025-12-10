باشگاه خبرنگاران جوان - روز ولادت حضرت فاطمه (س) مصادف با بیستم جمادی الثانی است. روز میلاد بانوی مکرم اسلام را روز بزرگداشت مقام مادر و روز زن مینامند. به همین منظور مردم دیندار و متدین کشورمان با برپایی ویژه برنامههای متنوع و آذین بندی مساجد و تکایا مراسم جشن و شادمانی برگزارمی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت میکند تا از مراسم ولادت با سعادت این بانوی مکرم اسلام روز زن و مادر را از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت میکند تا از مراسم راهپیمایی خود به مناسبت ولادت با سعادت این بانوی مکرم اسلام روز زن و مادر را در قالب عکس و فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید.
شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلمهای خود را برای ما ارسال کنید.
عکسها و ویدئوهای مربوط به رویدادهای خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکههای اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.
نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلمبرداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.