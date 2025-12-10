باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر ماه) در ادامه نشست‌های ماهانه با مدیران واحد‌های صنعتی استان، هدف این نشست‌ها را بررسی و رفع مشکلات بخش‌های مختلف اعلام کرد و گفت: چنین جلساتی نقش مؤثری در حل مسائل تولیدکنندگان دارد.

او با تأکید بر اهمیت پویایی بخش تولید افزود: اگر صنعت دچار مشکل شود، کشور آسیب می‌بیند؛ بنابراین همه امکانات حقوقی و اجرایی باید برای پشتیبانی از تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به میدان بیاید.

استاندار گیلان با بیان اینکه چالش‌های بخش تولید از مسائل تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و هزینه‌های انرژی تا بروکراسی‌های اداری و مشکلات زیرساختی را شامل می‌شود، تصریح کرد: دولت در این استان این موانع را به صورت دقیق شناسایی کرده و جلسات منظم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود.

حق‌شناس همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه گیلان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و مقابله با سوداگری از محور‌های اصلی مدیریت استان است و از هر سرمایه‌گذاری که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، حمایت خواهد شد.

افزایش همکاری‌های اقتصادی با روسیه؛ فرصت تازه برای صنعت گیلان

او با اشاره به افزایش محسوس تعاملات اقتصادی با روسیه افزود: روز گذشته جلسه کمیته اقتصادی منطقه‌ای ایران و روسیه با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و استانداران گیلان و مازندران در مسکو برگزار شد که بیانگر اراده جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های تجاری است.

استاندار با بیان سابقه همکاری‌های ایران و روسیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز نیز زمینه برای ایجاد شرکت‌های بزرگ با مالکیت مشترک فراهم است و مسیر همکاری‌ها نسبت به گذشته روان‌تر شده است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان