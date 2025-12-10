تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس یکبار دیگر امروز به میدان می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در ادامه رقابت های لیگ برتر امید ها تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه امام رضا (ع) به میدان می روند.

تیم های بزرگسالان استقلال و پرسپولیس در بازی قبلی به میزبانی ارا ک به تساوی بدون گل رسیدند و در کمتر از یک هفته امید های این دو تیم باید در قالب دربی پایتخت به مصاف هم بروند.

استقلال در رده های پایه در سال جاری 3 دربی را به پرسپولیس باخته است و تنها یک مساوی در دربی امید ها بدست آورده است و تیم پرسپولیس در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان استقلال را  شکست داده است.

دربی بزرگسالان این دو تیم نیز در هفته دوازدم با تساوی دو تیم همراه بود و باید دید در این بازی استقلال می تواند اولین پیروزی در دربی های مستقیم در یک سال اخیر را مقابل پرسپولیس بدست بیاورد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال پرسپولیس ، فوتبال نوجوانان
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود