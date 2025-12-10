باشگاه خبرنگاران جوان - جلال‌الدین ماشاریپوف، یکی از رهبران تیم ملی ازبکستان، ممکن است باشگاه خود را تغییر دهد. یحیی‌خوجا اولوغوزایف روزنامه‌نگار ازبکستانی این خبر را تایید کرد.

به نقل از سایت upl ازبکستان، ماشاریپوف ممکن است به وطن خود بازگردد. جلال‌الدین مورد توجه نفتچی قرار دارد.

ماشاریپوف در حال حاضر با باشگاه استقلال ایران قرارداد دارد. او تقریباً در تمام طول فصل مصدوم بود و نتوانست برای باشگاه ایرانی بازی کند. جلال‌الدین می‌خواهد باشگاه خود را تغییر دهد تا فرصت بازی داشته باشد و با تیم ملی در جام جهانی حضور یابد. به همین دلیل، او در حال بررسی بازگشت به وطن خود است.

منبع: ایسنا