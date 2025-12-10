رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد گفت: در دو سال گذشته تعداد ۱۰۵ کنتور در شبکه آبیاری فضای سبز شهری یزد حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سعید کاشفی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از آب مصرفی از آب شرب تأمین میشود. لازم به ذکر است طی دو سال گذشته تعداد ۱۰۵ کنتور در شبکه آبیاری فضای سبز حذف و صرفهجویی شده و حذف ۱۰۰ انشعاب دیگر نیز به شرط تأمین آب جایگزین در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر مساحت کل فضای سبز شهری شهر یزد در حال حاضر حدود ۹۸۱ هکتار است.
کاشفی در خصوص برنامههای توسعه فضای سبز شهری اظهار داشت: به دلیل محدودیت منابع آبی، تلاش داریم تعدادی از پارکها با مقیاس محلهای درختکاری شوند و امیدواریم با توسعه شبکه انتقال پساب در سالهای آینده بتوانیم سرعت دستیابی به سرانه مطلوب فضای سبز را افزایش دهیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد همچنین درباره هزینههای نگهداری فضای سبز شهری بیان داشت: با توجه به شرایط جدید، روزانه حدود ۲۰ میلیارد ریال صرف هزینههای نگهداری و مدیریت فضای سبز شهری میشود.
کاشفی افزود: این هزینهها شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با نگهداری درختان، گلکاری و رسیدگی به بوستانها است و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی در این بخش اهمیت بالایی دارد.
وی در خصوص منابع آب مصرفی گفت: مقدار آب مصرفی برای آبیاری فضای سبز شهری در حدود ۷٫۵ میلیون متر مکعب در سال است که عمدتاً از چاههای آب شهرداری و بخشی از پساب تأمین میشود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد درباره سهم آب شرب در آبیاری فضای سبز نیز اظهار کرد: با اشاره به هزینههای نگهداری فضای سبز شهری یزد گفت: با توجه به شرایط جدید، روزانه حدود ۲۰ میلیارد ریال صرف مدیریت و نگهداری بوستانها، درختان و گُلکاریهای شهر میشود.
کاشفی در پایان با اشاره به برنامههای آینده سازمان اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع آبی، مدیریت بهینه و استفاده از پساب و شبکههای آبیاری مدرن، تلاش ما این است که کیفیت فضای سبز شهری یزد ارتقاء یابد و شهروندان از محیطی سبزتر و سالمتر بهرهمند شوند.
منبع: روابط عمومی