مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس آمار بسیار خوبی را در امر گلزنی برای تیم خود به ثبت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال المپیاکوس یونان در ششمین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد مقابل تیم غیرت قزاقستان به پیروزی دست یابد و شانس خود برای صعود به مرحله پلی‌آف را افزایش دهد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، همانند دیدار‌های اخیر این تیم عملکرد درخشانی داشت و در زمان حضور خود در زمین توانست پاس گل تیمش را به ژلسون مارتینز بدهد.

یکی از صفحات هواداری المپیاکوس در شبکه اجتماعی X درباره عملکرد طارمی نوشت:

«مهدی طارمی همچنان مؤثرترین مهاجم ما در این فصل است. تنها ۱۱ دقیقه پس از ورود به زمین، زمینه‌ساز گل تیم شد و چند فرصت گلزنی دیگر نیز ایجاد کرد. او اکنون در کمتر از ۷۰۰ دقیقه بازی برای المپیاکوس ۱۲ گل یا پاس گل به ثبت رسانده است. تاکنون تنها مهدی طارمی و ایوب الکعبی در این فصل به عدد دو رقمی در گل‌سازی برای تیم رسیده‌اند.»

این عملکرد نشان می‌دهد که طارمی همچنان یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان المپیاکوس در مسیر موفقیت تیم در لیگ قهرمانان اروپا است.