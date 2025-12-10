باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سهرابعلی شمخانی، معاون حقوقی سپاه امروز در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، اظهار کرد: عاملان این اقدام جنایتکارانه در دادگاههای داخلی محاکمه و به مجازات مقرر محکوم شدهاند.
او افزود: علاوه بر رسیدگی داخلی، دادنامه بررسی درخواست خانوادههای شهدای این حادثه نیز در دادگاه بینالمللی مستقر در تهران صادر شده و روند پیگیری حقوقی جهانی این پرونده همچنان ادامه دارد.
شمخانی با انتقاد از سیاستهای ایالات متحده در عرصه بینالملل گفت: آمریکا طی دو قرن گذشته با رویکرد مداخلهگرایانه خود منشأ بسیاری از بحرانها بوده و همواره موجب آسیب به مردم بیگناه در کشورهای مختلف شده است.
او با اشاره به نقش شهید سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم تأکید کرد: آمریکا و متحدانش با حمایت از داعش قصد داشتند امنیت ایران را خدشهدار کنند، اما سردار سلیمانی و نیروهای انقلاب سد مستحکم آنان در منطقه بودند.
معاون حقوقی سپاه در ادامه بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات ضدایرانی آمریکا تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش دارد ایران را در عرصه جهانی محکوم کند، اما حقوقدانان کشور با اقدامات متقابل در پی آن هستند که افکار عمومی جهان را نسبت به نقش مخرب آمریکا در تروریسم بینالمللی آگاه کرده و زمینه محکومیت این کشور را در مجامع جهانی فراهم سازند.
احکام عادلانه دادگاههای ایران ثمره ایستادگی ملت و خون شهداست
آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز هم در این جلسه اظهار کرد: قوه قضائیه با همکاری نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و مسئولان سیاسی استان، گام بزرگی در رسیدگی و به سرانجام رساندن این پرونده برداشته است و شایسته قدردانی است.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در «میانه یک نبرد تمدنی» قرار دارد، گفت: امروز دو جریان تمدنی در برابر یکدیگر صفآرایی کردهاند؛ یکی با ویژگیهای سلطهجویانه و استکباری که در رأس آن دولت آمریکا قرار دارد و دیگری ادامهدهنده راه انبیا و عدالت الهی است.
دژکام نقش دستگاه قضائی در این تقابل را اساسی دانست و افزود: عدالت در این جبهه از مسیر قانون الهی جاری میشود. ملت ایران نزدیک به دو قرن از اجرای عدالت محروم بود؛ دورهای که حتی اجازه محاکمه یک آمریکایی در ایران داده نمیشد. فریاد امام خمینی (ره) علیه همین تحقیر تاریخی بود.
امام جمعه شیراز تأکید کرد: امروز دادگاههای ایران احکام عادلانه صادر و اجرا میکنند و ضابطانی، چون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی پشتوانه اجرای این احکام هستند. این دستاورد نتیجه ایستادگی مردم، خون شهدا و مجاهدتهای دلسوزان انقلاب اسلامی است.
او با گرامیداشت یاد شهیدان حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) تصریح کرد: مردم ایران در سختترین شرایط پای کار ایستادند و امروز توان آن را دارند که مقتدرانه حق خود را از دشمنان اسلام و ایران مطالبه و دریافت کنند.
آمریکا نماد زر، زور و استکبار در تاریخ معاصر است
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) نیز با اشاره به اهمیت رأی صادره گفت: این حکم نقطه آغاز اقدامات حقوقی آینده علیه استکبار جهانی خواهد بود.
او با بیان اینکه تاریخ معاصر مملو از تلخیهاست، افزود: هر زمان زر، زور و استکبار در کنار هم قرار گرفتهاند، قربانیان بیگناه بر زمین افتادهاند و امروز آمریکا را میتوان نماد همه این شرارتها دانست.
کلانتری با اشاره به جایگاه معنوی و قداست حرم مطهر احمد بنموسی (ع) اظهار داشت: باورکردنی نیست که در چنین پناهگاهی برای مردم، تروریستهای دستپرورده استکبار ناجوانمردانه به زائران حمله کنند. وی شهدای دو حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) را از پاکترین انسانها دانست که در آستان مقدس حضرت احمد بنموسی (ع) به شهادت رسیدند.
تولیت حرم شاهچراغ با انتقاد از حمایتهای آشکار آمریکا از جریانهای تروریستی گفت: این کشور بارها بهصراحت اعلام کرده که داعش را ایجاد و هدایت کرده است. پس از حادثه تروریستی شاهچراغ نیز داعش مسئولیت آن را پذیرفت؛ بنابراین مردم حق دارند از این «جرثومه فساد» که خون بیگناهان را بر زمین ریخته است، گلایهمند باشند.
کلانتری در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها با توان دفاعی و موشکی خود پوشالی بودن قدرت آمریکا را به جهان نشان داده است و امروز رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی شاهچراغ (ع)، همانند «موشکی حقوقی» است که به قلب دشمنان اصابت کرده و حقیقت را آشکار ساخته است.
پیگیری جدی دعاوی علیه آمریکا در محاکم داخلی و بینالمللی
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری فارس هم ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) به خانوادههای معظم شهدا و حاضران، اظهار داشت: احکام کیفری اولیه عاملان دو جنایت تروریستی در شیراز صادر و اجرا شده و رأی امروز ناظر بر ابعاد حقوقی، مادی و معنوی این پروندهها است.
او با قدردانی از تلاشهای دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی در رسیدگی به این پرونده افزود: به فرمان رهبر معظم انقلاب، دعاوی علیه کشورهای خصم، از جمله آمریکا که نقش آشکار در حمایت از تروریسم دارد، با جدیت در داخل کشور و محاکم بینالمللی پیگیری خواهد شد.
رجایینسب صدور این رأی را «گامی مهم در احقاق حقوق ملت ایران» دانست و گفت: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون قربانی دشمنیهای آشکار آمریکا بوده و از دانشمندان و نمایندگان مردم تا زائران بیگناه، همواره هدف جنایات آنان قرار گرفتهاند؛ در حالی که مدعیان حقوق بشر بارها اصول انسانی را نقض کردهاند.
رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اجرای احکام الهی و قانونی در خط مقدم دفاع از امنیت و حقوق ملت ایستاده است و این روند تا محاکمه و رسوا شدن کامل عوامل و حامیان تروریسم ادامه خواهد داشت.
قطع روابط سیاسی با آمریکا مانع پیگیری حقوقی نقشآفرینان تروریسم نمیشود
حسینعلی امیری، استاندار فارس، اظهار کرد: این حکم نتیجه سالها تلاش مستمر دستگاه قضائی و مجموعههای امنیتی کشور است و نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خون شهدا و حفظ امنیت شهروندان خود هیچگاه کوتاه نخواهد آمد.
او ضمن تسلیت سالروز شهادت شهدای دو حادثه تروریستی شیراز و گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، خاطرنشان کرد: صدور چنین احکامی فرآیندی پیچیده و زمانبر است که نیازمند رعایت دقیق تشریفات دادرسی، اخذ نظر کارشناسان، بررسیهای امنیتی و تأیید مراجع عالی قضائی بوده است. از همین رو، از زمان وقوع حادثه در سال ۱۴۰۱ تاکنون مجموعهای از اقدامات حقوقی و امنیتی انجام شد تا رأیی صادر شود که در سطح بینالمللی نیز قابلیت استناد داشته باشد.
استاندار فارس با تأکید بر اینکه «حقوق» برخلاف «سیاست» دستخوش تغییرات روزمره نمیشود، گفت: سیاست ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر باشد، اما رأی قضائی مستدل و عادلانه سندی پایدار است که میتواند در مجامع جهانی مورد استناد قرار گیرد.
امیری افزود: هرچند روابط سیاسی ایران با ایالات متحده قطع است، این امر مانع از پیگیری حقوقی نقشآفرینان اصلی در شکلگیری گروههای تروریستی همچون داعش نخواهد شد.
او تأکید کرد: چنین احکامی پشتوانهای برای خانوادههای شهدا و مصدومان این جنایات فراهم میآورد و میتواند مبنای اقدامات حقوقی گستردهتر در آینده باشد.
امیری عدالت قضات جمهوری اسلامی را مهمترین اعتبار این رأی دانست و تصریح کرد: احکام صادرشده در محاکم صالحه، حقوق خانوادههای آسیبدیده را تثبیت میکنند و هیچ دستگاه قضائی در جهان نمیتواند نسبت به چنین اسناد حقوقی بیتفاوت باقی بماند.پ
پیگیری حقوقی پرونده شاهچراغ تا محاکمه حامیان بینالمللی ادامه دارد
