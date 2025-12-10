باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه کنندگی فاطمه السادات احمدی ماجرای نرگس، دختری نابینا با مدرک دکترای ادبیات فارسی را نقل می کند که همزمان در مرکز خودگردان نابینایان در تلاش است تا رشد و پیشرفت کودکان نابینا را رقم بزند.

مستند «نارکیس» در نخستین حضور جشنواره ای خود، در بخش بلند جشنواره حقیقت به نمایش در می آید.

برای نمایش این اثر در پردیس سینمایی ملت، چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن یک و شنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۲۱ در سالن شش اعلام شده است.

«نارکیس» محصول سازمان هنری و رسانه ای اوج است که در خانه مستند تهیه و تولید شده است.

سایر عوامل این مستند عبارت اند از:

مجری طرح: زینب کریمی، مدیر تولید: محمدعلی شیخ ربیعی، نویسنده: زینب کریمی، پژوهشگر: زینب کریمی، تصویربردار: محمد زمانی، تدوینگر: مرتضی زنجانی، صدابردار: عرشیا خندان