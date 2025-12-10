باشگاه خبرنگاران جوان -محمد عزیزی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در پلدختر، اظهار داشت: به دلیل قطع فیبر نوری در پلدختر کلیه ارتباطات این شهرستان به مدت دو ساعت قطع شده بود که دقایقی پیش وصل شد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل شدت بارشها معابر شهری دچار آبگرفتگی شده است، افزود: محور دردیا که راه ارتباطی سه روستا و منطقه عشایری با ۲ هزار نفر است مانند سالهای گذشته مسدود شده است.
فرماندار پلدختر عنوان کرد: باتوجهبه اینکه جاده دردیا محور پدافندی است، ضرورت دارد که دستگاههای متولی نسبت به احداث پل در این منطقه اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینکه محورهای اصلی شهرستان پلدختر باز و تردد در آنها برقرار است، تصریح کرد: در محور پلدختر به اندیمشک در چندین نقطه ریزش مقطعی داشتیم که توسط ماشینآلات پاکسازی شد.
عزیزی با اشاره به آمادهباش کلیه دستگاههای خدماترسان، گفت: ماشینآلات راهداری و شهرداری در حال تلاش برای بازگشایی محور دردیا هستند
وی تصریح کرد: در روستای چم مهر پلدختر ۱۰۵ میلیمتر و شهر پلدختر ۷۰/۱ میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است.
منبع: سفیر افلاک