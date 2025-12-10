بر اثر بارش‌های شدید و ناگهانی شب گذشته، سیلاب گسترده‌ای در شهرستان پلدختر به وقوع پیوست که در پی آن محور ارتباطی پلدختر به منطقه چم‌گردله به طور کامل مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حجم بالای آب‌های سطحی و طغیان رودخانه‌های فصلی باعث تخریب بخشی از مسیر و قطع دسترسی ساکنان این مناطق شده است.

 این سیلاب موجب قطع ارتباط سه روستای چم‌گردله بالا و پایین، میدان بزرگ و همچنین عشایر وریان‌مله با مرکز شهرستان شده و رفت‌وآمد خودرو‌ها و امدادرسانی را با مشکل جدی مواجه کرده است. نیرو‌های امدادی و راه‌سازی برای بازگشایی مسیر و ارزیابی میزان خسارات در محل حضور یافته‌اند.

منابع محلی از احتمال افزایش خسارات در صورت ادامه بارش‌ها خبر می‌دهند و از اهالی منطقه خواسته شده در حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند و نکات ایمنی را رعایت کنند.

