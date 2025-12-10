باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حجم بالای آبهای سطحی و طغیان رودخانههای فصلی باعث تخریب بخشی از مسیر و قطع دسترسی ساکنان این مناطق شده است.
این سیلاب موجب قطع ارتباط سه روستای چمگردله بالا و پایین، میدان بزرگ و همچنین عشایر وریانمله با مرکز شهرستان شده و رفتوآمد خودروها و امدادرسانی را با مشکل جدی مواجه کرده است. نیروهای امدادی و راهسازی برای بازگشایی مسیر و ارزیابی میزان خسارات در محل حضور یافتهاند.
منابع محلی از احتمال افزایش خسارات در صورت ادامه بارشها خبر میدهند و از اهالی منطقه خواسته شده در حاشیه رودخانهها تردد نکنند و نکات ایمنی را رعایت کنند.