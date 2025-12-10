باشگاه خبرنگاران جوان - «اشغال جزایر»، «نارکیس»، «من تروریست نیستم»، «خاک زخمی» و «صغری رئیس» ۵ مستند خانه مستند است که در این دوره رونمایی میشوند.
«اشغال جزایر» به تهیه کنندگی و کارگردانی داود مرادیان روایتی از ورود پرتغالیها به جزایر ایرانی و کلید خوردن جدا شدن جزایر از ایران است که با اخراج آنها یکصد سال درگیری میان ایران و بریتانیا بر سر جزایر خویش رخ داد.
«نارکیس» به تهیه کنندگی فاطمه احمدی و کارگردانی زینب کریمی ماجرای نرگس، دختری نابینا با مدرک دکترای ادبیات فارسی را نقل میکند که همزمان در مرکز خودگردان نابینایان در تلاش است تا رشد و پیشرفت کودکان نابینا را رقم بزند.
«من تروریست نیستم» به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن اسلام زاده داستان را از جایی شروع میکند که قرار است تا مستندی درباره فعالیتهای تروریستی در سیستان و بلوچستان ساخته شود و مستندساز در عین اینکه ترس آن را دارد که مردم استان دلخور شوند در تلاش است تا به آنها بگوید چطور اینگونه اتفاقات اسم آنها را در ایران و جهان خراب میکند.
«خاک زخمی» به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی شوقی روایت دکتر مژگان صوابی اصفهانی، پژوهشگر ارشد محیط زیست جنگ از دانشگاه بوستون آمریکا است که در جستجوی آلایندههای جنگی در محیط زندگی مردم عادی در عراق - فلسطین – لبنان و ایران در جنگ ۱۲ روزه است که به یک سفر پرچالش میرود.
«صغری رئیس» به تهیه کنندگی محمدجواد امیرانی و کارگردانی سید صادق کاظمی اونجی داستان صغری رئیس، پیرزن صد ساله روستاست که سالها با وجود داشتن گاز، خروارها چوب جلوی خانهاش جمع میکند. از آن جا که حجم زیاد چوبها کنار دو تیر برق و علمک گاز قرار گرفته، فشار روستاییان مبنی بر جمع شدن چوبهای او جهت امنیت محل بیشتر میشود.
نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه به دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.