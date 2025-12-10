استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری در زمینه تعطیلی‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: شاخص آلودگی هوا بر اساس میانگین بیان می‌شود و به صورت لحظه‌ای اعلام نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ضمن این مسئولیت صرفاً با هواشناسی نیست، چون این سازمان ناپایداری‌های جوی را اعلام و پیش‌بینی می‌کند و سازمان محیط زیست و دستگاه‌های زیرمجموعه میزان غلظت آلودگی را اعلام می‌کند.

استاندار تهران یادآور شد: در مجموع بر اساس آسیب‌ها و مخاطراتی که می‌تواند برای مردم داشته باشد تصمیم‌گیری می‌کنیم تعطیلی داشته باشیم یا نه.

