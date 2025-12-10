رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین از فوت پنج شهروند بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر یوسف اکبری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات مرگ خاموش گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون پنج نفر در استان بر اثر گازگرفتگی با منوکسیدکربن جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی سلول‌های بدن مانند سلول‌های مغز و قلب به کمبود اکسیژن حساسیت بیشتری دارند، افزود: گاز منوکسیدکربن با میل ترکیبی ۲۵۰ برابری نسبت به اکسیژن به هموگلوبین خون می‌چسبد و مانع از انتقال اکسیژن به سلول‌ها می‌شود و این امر ابتدا باعث آسیب به سلول‌های مغزی و نخاعی شده و علایمی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف، بی‌حالی و در صورت ادامه، منجر به تشنج، اغما و مرگ می‌شود.

دکتر اکبری بی‌رنگ و بی‌بو بودن این گاز را دلیل عنوان مرگ خاموش دانست و افزود: علاوه بر علایم عصبی، افزایش ضربان قلب، احساس درد در قفسه سینه، تهوع و استفراغ نیز از دیگر نشانه‌های مسمومیت است و شدت مسمومیت به میزان غلظت گاز، مدت زمان مواجهه و شرایط بالینی فرد بستگی دارد.

این مسئول در مورد اقدامات اولیه هنگام مواجهه با مصدوم، گفت: در چنین موقعیتی باید بلافاصله در‌ها و پنجره‌ها باز و فرد از محیط آلوده خارج شود و تماس فوری با شماره ۱۱۵ اورژانس ضروری است و اگر هوشیاری فرد کاهش یافته، اما ولی نفس می‌کشد، باید به پهلو خوابانده شود و از دادن هرگونه مایعات یا خوراکی به وی خودداری گردد.

وی هشدار داد: حتی اگر حال فرد پس از خروج از محیط بهبود یابد، اصرار بر عدم انتقال به مرکز درمانی اشتباه است و افراد مسموم یا کسانی که دچار کاهش سطح هوشیاری شده‌اند، حتماً باید به مراکز درمانی منتقل شوند، زیرا این مسمومیت می‌تواند عوارض طولانی‌مدت و تأخیری داشته باشد.

دکتر اکبری با تاکید بر پیشگیری، به شهروندان توصیه کرد: مسیر خروج محصولات احتراق وسایل گرمایشی باید به‌طور منظم کنترل شود، برای اطمینان از عملکرد صحیح دودکش، می‌توان با قرار دادن شعله آتش (مانند فندک) در ابتدای مسیر خروجی وسیله گرمایشی، باز بودن مسیر را بررسی کرد، شعله طبیعی وسایل گازسوز باید آبی رنگ باشد و رنگ‌های زرد یا نارنجی نشانه‌ای از وجود مشکل است و همچنین شلنگ‌های اتصال وسایل گازسوز باید به‌طور دوره‌ای تعویض شوند.

این مقام مسئول، بانوان باردار، کودکان و سالمندان را گروه‌های در معرض خطر بالا دانست و تصریح کرد: جنین و کودکان به دلیل حساسیت بیشتر و سالمندان به دلیل ظرفیت تنفسی پایین‌تر در مقابل این گاز آسیب‌پذیرتر هستند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه اورژانس قزوین نقش مهمی در حوزه پیشگیری از حوادث دارد، بیان کرد: در نیمه اول سال با پدیده غرق‌شدگی و در نیمه دوم با مسمومیت‌های ناشی از منوکسیدکربن مواجهیم که لازم است آموزش‌های لازم در این ۲ حوزه به‌طور مستمر ارائه شود و در این راستا تولید محتوای آموزشی مناسب در دستور کار قرار دارد.

