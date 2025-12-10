پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» به کارگردانی محسن کریمیان محصول مرکز مستند سوره رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اولین روز برگزاری جشنواره نوزدهم سینماحقیقت از پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» یکی از ۷ اثر مرکز مستند سوره در این رویداد است رونمایی شد.

این اثر ۸۴ دقیقه‌ای در ژانر بیوگرافی - تاریخی تلاش کرده با استفاده از مصاحبه با شاهدان عینی، زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، نخست وزیر رژیم پهلوی و بخشی از تاریخ معاصر کشور را به تصویر بکشد و یک روایت دسته اول از زندگی سیاسی امیر عباس هویدا ارائه دهد.

«هویدا، یک پرتره صوتی» در بخش جایزه ویژه شهید آوینی این دوره از جشنواره حضور دارد و در دو سانس برای علاقمندان سینمای مستند نمایش داده خواهد شد. علاقمندان می‌توانند در تاریخ‌های چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ در سالن ۹ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۳ سالن ۳ پردیس سینمایی ملت به تماشای این اثر بنشینند.

این محصول مرکز مستند سوره را محسن کریمیان کارگردانی و محسن یزدی تهیه کنندگی کرده‌اند؛ سایر عوامل این مستند عبارتند از:

محقق: هدی موسوی، محسن کریمیان

مدیر تولید: رضا ناجی

تصویرنگاری: صابر شب زنده دار

تدوین: محسن کریمیان

دستیار تدوین: مهدی رضایی

آرشیویاب: علیرضا نیازی

طراح لوگو و پوستر: حجت احمدی

صداگذاری و موسیقی: محمد صدریان