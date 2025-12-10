شهروندخبرنگار ما فیلمی از هوای بارانی مسجد کوفه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله زائران بسیاری برای زیارت عتبات عالیات روانه کشور می‌شوند. مسجد کوفه سومین مسجد مهم شیعیان است که پس از مسجد الحرام و مسجد النبی از جایگاه ویژه‌ای برای ما مسلمانان به شمار می‌رود . امام علی (ع) بار‌ها در این مسجد به نماز ایستادند و بر منبر آن خطبه‌ها خواندند.
شهروندخبرنگار ما که در این روز‌های پاییزی به سفر عتبات عالیات مشرف شدند؛ گوشه‌هایی ازهوای بارانی این مسجد متبرکه را به نمایش گذاشت.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: شهروندخبرنگار - عراق

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

