باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله زائران بسیاری برای زیارت عتبات عالیات روانه کشور می‌شوند. مسجد کوفه سومین مسجد مهم شیعیان است که پس از مسجد الحرام و مسجد النبی از جایگاه ویژه‌ای برای ما مسلمانان به شمار می‌رود . امام علی (ع) بار‌ها در این مسجد به نماز ایستادند و بر منبر آن خطبه‌ها خواندند.

شهروندخبرنگار ما که در این روز‌های پاییزی به سفر عتبات عالیات مشرف شدند؛ گوشه‌هایی ازهوای بارانی این مسجد متبرکه را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - عراق

