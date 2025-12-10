کمیته برگزاری بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ از اضافه شدن موی‌تای به جمع ورزش‌های این رویداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری -کمیته برگزاری بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اعلام کرد، رشته موی‌تای به جمع ورزش‌های این رویداد اضافه شده است؛ رقابت‌هایی که برای نخستین‌بار در منطقه خاورمیانه میزبان ورزشکاران ۳۰ سال به بالا خواهد بود.

این دوره از بازی‌های مسترز از ۶ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۲۶ بهمن ماه) برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده بیش از ۲۵ هزار ورزشکار از کشور‌های مختلف در حدود ۳۰ رشته ورزشی در آن شرکت کنند.

طبق اعلام رسمی، مسابقات موی‌تای در سه بخش مبارزه، وای کرو و مای موی در ورزشگاه Space ۴۲ Arena برگزار می‌شود؛ مجموعه‌ای مدرن که برای رویداد‌های رزمی طراحی شده است. شرکت‌کنندگان نیز در رده‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۴ سال، ۴۵ تا ۴۹ سال، ۵۰ تا ۵۴ سال، ۵۵ تا ۵۹ سال، ۶۰ تا ۶۴ سال و بالای ۶۵ سال در ۱۴ وزن مردان و ۱۰ وزن زنان با هم رقابت خواهند کرد.

تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
علاقه و ارادت قهرمان موی‌تای به رهبر معظم انقلاب + فیلم
چهار مدال موی تای ایران نقره شد/ هر چه زدند طلا نشد!
